Morgan ha sempre nel cuore l’ex moglie Asia Argento che come Loredana Bertè compie gli anni nello stesso giorno, gli auguri di Marco Castoldi

Gossip notizie, Morgan augura un buon compleanno sui social, non solo all’amica Loredana Bertè per i suoi 70 anni, ma anche all’ex moglie Asia Argento! Nel giorno del compleanno, (il 20 settembre), Marco Castoldi ha voluto dedicare un post a entrambe.

Due donne: “…diverse tra di loro, ma amiche…”

Morgan, gli auguri ad Asia Argento e Loredana Bertè

Gossip notizie. Nel giorno del compleanno delle due donne “diverse tra di loro, ma amiche, entrambe rock, anticonvenzionali, belle ed esteticamente leader“, Morgan ricorda un episodio di molto tempo prima. Quando erano giovani e vivevano a Milano, lui e Asia andavano spesso a trovare Loredana, che amava la loro compagnia e li riempiva di attenzioni.

“L’apoteosi della nostra amicizia fu quando Loredana chiese ad Asia di fare la regia del videoclip del suo singolo Io ballo da sola, e l’idea fu mia: cioè che Asia interpretasse la stessa Loredana. Scattò un carnevale di abiti di scena e di divertentissimi travestimenti, uno spasso, un delirio, un via vai di valigie zeppe di costumi, cappelli, cappelliere, accessori che ancora non ha fine e le cui tracce sono tutt’oggi nei miei cassetti. Era come se si fossero sovrapposte per sempre“.

Morgan parlando di Asia Argento: “Le voglio ancora bene”

Gossip notizie. Gli auguri all’ex moglie, da parte di Marco Castoldi in arte Morgan, sono autentici veri. Morgan sembra essere rimasto piacevolmente catturato dal suo passato con Asia. Un amore mai tramontato? Chissà!

Queste le sue dichiarazioni: “Faccio gli auguri anche a lei, la mia ex musa, il mio otto-volante del cuore, tragica ispirazione, alla quale dico che essersi voluti bene deve restarci dentro, sempre, comunque vadano le cose nella vita, anche nella separazione, anche quando non c’è più il desiderio bruciante, anche quando la vita porta lontano dall’amore che fu, ed è per un figlio che ameremo per sempre, è per noi stessi che tutto si trasforma in rispetto e affetto, Asia“.

Auguri Asia Argento, anche dalla redazione di gentevip: auguri e buon compleanno.