« GF Vip » ed. 5, Tele-voto nullo, Massimiliano Morra si salva così!

« GF Vip » Fausto Leali è finito sul rogo degli haters web per la differenza tra razza e colore e al Grande Fratello Vip il Tele-voto viene annullato e Massimiliano Morra si salva…

«Grande Fratello news» Al Grande Fratello Vip viene annullato il Tele-voto e l’attore napoletano Massimiliano Morra si salva in zona Cesarini. Sarà molto felice la sua ex fidanza, e attualmente concorrente del GF VIP 5, Adua Del Vesco, che alla vista del suo ex nella Casa a momenti ci rimane secca (confidenza fatta a Matilde Brandi). Fa comodo, e dunque, ecco che si abbatte la tempesta su Fausto Leali, e Morra guadagna la white card.

Dopo le affermazioni sulla differenza tra razza e colore che hanno fatto esplodere una polemica a senso unico sul web e fra i telespettatori. L’episodio successo all’interno della Casa riguarda una frase nella fattispecie che Leali avrebbe utilizzato parlando con il coinquilino Enock ( fratello di Mario Ballotteli).

«GF Vip»: Fausto Leali, la differenza tra razza e colore divide

GF Vip: Tele-voto nullo, Massimiliano Morra si salva così!

«Grande Fratello news» Una parte del Web e della stampa contro Fausto Leali a causa della sua osservazione sulla differenza tra razza e colore rivolta a Enock nella casa del «Grande Fratello VIP». L’artista bresciano, discutendo della differenza dei termini fra nero e negro e sul loro utilizzo ha affermato: “Nero è un colore, negro è la razza“.

Encok, dal canto suo, ha controbattuto nell’immediato quanto sostenuto da Fausto Leali provando a spiegare perchè la parola negro non dovrebbe esser utilizzata e asserendo: “Non è normale perchè a me per strada se mi dicono quella cosa lì…“.

«Grande Fratello news» In queste ora la redazione del Grande Fratello sta prendendo una decisione sul destino del cantante bresciano Fausto Leali.

Stasera 21 settembre 2020, quest’ultimo dovrebbe abbandonare la casa, rendendo così nullo il tele-voto lanciato da Signorini venerdì scorso, e in questo modo, l’attore Massimiliano Morra si è salvato dalla nomination del Grande Fratello Vip.