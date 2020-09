Roby Facchinetti intervistato a Verissimo ha parlato della sua città dopo il Coronavirus

Roby Facchinetti intervistato su Verissimo si è commosso parlando della sua città Bergamo! Una situazione drammatica quella della sua città che lo ha colpito nel profondo, portandolo anche a scrivere una nuova canzone a fini benefici, un brano diventato rapidamente simbolo della rinascita dell’Italia dopo la fase più grave della pandemia.

Roby Facchinetti, Verissimo

Roby Facchinetti Verissimo: “Le ferite rimarranno dentro”

Ai microfoni di Verissimo, l’artista ha affermato: “Mi capita di incontrare conoscenti e amici e non si riesce a parlare d’altro. La prima cosa che penso quando rivedo qualcuno è ‘speriamo che alla sua famiglia non sia accaduto nulla’.

Emerge con violenza quanto male e sofferenza abbia causato il corona virus, profonde ferite solitudine e disperazione. D’altronde, lo stesso Roby, che sta per pubblicare un nuovo album, ha perso sette persone, tra amici e familiari: “Le ferite rimarranno dentro di noi per tantissimo tempo, forse non se ne andranno neanche più. Ci sono famiglie decimate che hanno perso i propri cari, io stesso ho perso sette persone, tra parenti, due amici di famiglia e due persone che lavoravano per me. E non si riesce a capire perché“.

Facchinetti: il nuovo album Inseguendo la mia musica

Il monumentale progetto del tastierista che ha fatto la storia con i Pooh prevede un triplo album live, Inseguendo la mia musica, impreziosito da quattro inediti.

Tra questi l’emozionante Rinascerò, rinascerai, il brano scritto con Stefano D’Orazio e dedicato alla sua città Bergamo, colpita duramente dal Coronavirus negli scorsi mesi.