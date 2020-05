Miriam Leone e Paolo Cerullo si sposano?! Il gossip sul prossimo matrimonio con Paolo Cerullo…

Gossip – Miriam Leone matrimonio con Cerullo!? L’attrice catanese ex Miss Italia Miriam Leone è stata al centro del gossip delle ultime ore. Pare che ci sia un matrimonio in vista con il musicista e deejay, anche lui catanese, Paolo Cerullo. La notizia è esplosa grazie al magazine Chi, il quale riporta che le nozze della coppia etnea sarebbero già in pieno fermento. Ma dove sono le prove? Da cosa nasce questa ipotesi? Miriam Leone e Paolo Cerullo si sposano?

Le prove sono ben poche, ma il recente post della Leone, pare che abbia liberato innumerevoli interpretazioni, tra queste, quella che va per la maggiore è stata quella del matrimonio con Paolo Cerullo.

Miriam Leone e Paolo Cerullo si sposano? La verità sul matrimonio

(foto corriere.it) Miriam Leone si sposa, matrimonio con Cerullo? La verità sul gossip

Gossip – In un lungo post Instagram, la siciliana racconta come ha trascorso la quarantena, soffermandosi su una particolare riflessione che riguarda un suo profondo cambiamento. L’attrice comincia così: “In una delle primissime interviste che mi fecero, mi chiesero: cosa porterebbe su un’isola deserta? Io risposi il mascara”. Lei utilizza questa frase per confessare il suo carattere insicuro e la sua voglia di sentirsi sempre a posto. Ma questo suo desiderio la portò ad essere “schiava del trucco e parrucco”.

Miriam Leone matrimonio con Cerullo!?

Tuttavia, durante la quarantena, L’attrice ha sentito un altro bisogno, quello di ritrovare ciò che è essenziale. Con una citazione tratta dal poeta Eugenio Montale, Miss Italia spiega: “Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale – scriveva Montale – e io aspiro all’essenziale dopo una vita di complicazioni. L’amore probabilmente è l’essenziale, in ogni sua forma, cercate di praticarlo e cercarlo dentro voi stessi”.

Questo bellissimo inno all’amore, nato quasi dal nulla, potrebbe far capire che questo suo cambiamento e riscoperta di sé è dovuto al grande amore che unisce Miriam Leone e Paolo. Ma alcuni lo hanno interpretato anche come un’indiscrezione riguardante un probabile matrimonio.

Il gossip: Miriam Leone si sposa con Paolo Cerullo? La dichiarazione di lei

Gossip – Pochissime ore dopo l’esplosione del gossip, la Leone decide di fare una dichiarazione con una Instagram stories. L’attrice ha pubblicato un boomerang che ritrae la sua mano sinistra con lo sfondo romantico di un cielo azzurro, riportando questa frase: “Ragazzi, leggo di news che dicono che starei per sposarmi… Ma io non vedo ancora l’anello. Quindi no, per il momento non mi sposo”. Con questa dichiarazione l’attrice fa chiarezza da una parte.

Ma, d’altro canto, potrebbe essere che la siciliana per eccellenza, stia lasciando un messaggio nascosto per il suo Paolo Cerullo? C’è chi dice che l’attrice non stia proprio aspettando l’anello di fidanzamento di Paolo. Per scoprirlo non resta che aspettare nuove indiscrezioni. Rimane il dubbio: Miriam Leone si sposa?