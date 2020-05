Gossip, Ciara presto sarà mamma per la terza volta e mostra il suo “pancione” su instagram

Ciara incinta del terzo figlio con il marito Russell Wilson. La cantante 34 enne ha già due figli il primo Future Zahir di 5 anni avuto dal rapper Future e la seconda Sienna Princess appunto dall’attuale marito Russell Wilson. Dopo l’annuncio a fine Gennaio sui social della sua gravidanza, Ciara ha dovuto affrontare una prova non facile. Lei, come moltissime altre donne ha dovuto affrontare la gravidanza convivendo con il Covid-19.

Dopo lo shock iniziale per l’isolamento, la cantante ha deciso di pubblicare un video su Instagram per condividere la gravidanza con tutte le sue follower nella stessa condizione.

Gossip – La cantante in didascalia al video scrive su Instagram: “La vita di una donna incinta all’era del COVID-19 è molto interessante”, invitando tutto le future mamme a chattare con lei. Gravidanza in quarantena quindi per la cantante Ciara. In attesa del suo terzo figlio sta vivendo la sua quarantena in casa assieme alla sua famiglia. Insieme con il marito Russel Wilson hanno donato 1 milione di pasti ai bisognosi di Seattle come dichiarato dalla rivista Qui Mamme.

Ciara fiera ed orgogliosa nel suo pancione ha anche condiviso con i suoi fan delle foto su Instagram dove mette in primo piano il suo pancione. Covid o meno l’attesa di diventare mamma, seppur per la terza volta, è sempre un’esperienza meravigliosa.