Il sex symbol Michele Morrone è finito al centro del gossip per un presunto fidanzamento con Sara Al Madani dopo un flirt con Belen

L’attore-rivelazione più discusso del momento è senza dubbio Michele Morrone, che sta spopolando su Netflix con il film 365 giorni, in testa alla top 10 della piattaforma da settimane, ma a far discutere sono anche i suoi flirt con Belen e il presunto fidanzamento con Sara Al Madani.

Storie d’amore turbolente

Il 30enne, all’apice del successo, sembra essere meno fortunato sentimentalmente. Infatti è reduce da un matrimonio fallito, ma a quanto pare sembra voler guardare avanti. L’attore pugliese è stato sposato con la stilista libanese Rouba Saadeh. La coppia si è però separata ufficialmente nel 2018, dopo 4 anni di matrimonio e la nascita dei due figli Marcus e Brando. La notizia, però, si seppe solo 1 anno dopo, a causa dei rumors che volevano Morrone impegnato in un flirt con Elena D’Amario.

Ma non è tutto, per tempo si è anche vociferato di un presunto flirt tra Michele Morrone e Belen Rodriguez (notizia mai appurata), tuttavia oggi egli sembra essere seriamente impegnato con Sara Al Madani, ma chi è?

Michele Morrone e Sara Al Madani: è lei la nuova fidanzata del sex symbol?

Colpo di fulmine a Dubai?

Il sex symbol Michele Morrone (che sarà anche testimonial Guess) conobbe Sara Al Madani a Dubai. Infatti lei è una famosa imprenditrice emiratina e CEO di HalaHi, app per creare video personalizzati dalle celebrities per i loro fan. Sarebbe stata proprio lei a contattare l’attore per entrare a far parte della community. Ma l’attore non si trovava negli Emirati Arabi per un viaggio di piacere. Egli, infatti, sta lavorando per creare un brand di profumi e avrebbe scelto proprio la terra dalle tradizioni arabe per via delle loro impareggiabili fragranze.