Dopo l’ennesimo fallimento con Gianmaria Antinolfi, la nuova fiamma di Belen Rodriguez sembra essere un noto hairstylist: Antonio Spinalbese

Sembra essere ufficialmente finita con Stefano De Martino. Ma la bellissima Rodriguez non sembra abbatto darsi pace. Dopo il fuoco di paglia con Gianmaria Antinolfi, la nuova fiamma di Belen è un noto hairstylist di Milano, di nome Antonio Spinalbese. La notizia è stata molto discussa nel salotto di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. A commentare la coppia sono intervenuti Barbara Albert e Giovanni Ciacci.

“Finalmente… Uno che fa le cose con le sue mani”

Durante la puntata di Ogni Mattina andata in onda oggi, si è appresa la notizia: la showgirl è stata paparazzata dal magazine Vero mentre bacia un giovane identificato in Antonio Spinalbese. La nuova fiamma di Belen è l’hairstylist delle star (forse anche della Rodriguez?). Sta di fatto che è apparso in molte sue Instagram Stories postate ad Ibiza, dove la coppia pare che abbia approfondito il feeling. A tal proposito, l’opinionista Barbara Alberti commenta: “finalmente un parrucchiere! E’ un artigiano, non è un miliardario, fa le cose con le sue mani…La trovo squisita questa cosa“. Giovanni Ciacci invece sostiene: “non arriveranno alla vendemmia”.

La nuova fiamma di Belen è il suo parrucchiere? Antonio Spinalbese

E Stefano De Martino?

Mentre Belen si da alla vita di coppia, Stefano De Martino sembra essere decisamente sotto tono. Su Instagram non fa altro che postare foto da solo, mentre nuota o mentre osserva il mare. I fan lo sostengono e lo incitano a correre da lei, ma al momento tutto tace.