Sguardo profondo, occhi neri classica bellezza nostrana mediterannea: Michele Morrone il nuovo sex symbol.

I vip sono da sempre al centro dell’attenzione e amati dal proprio pubblico. Michele Morrone attore nostrano, classe 1990 ha fatto breccia nel cuore di tante fan in particolare dopo il ruolo in 365 Days, film più visto, scaricato e criticato degli ultimi mesi. Morrone alle critiche mosse al film ha risposto così: “365 Days’ rende affascinante la cruda realtà del traffico sessuale, dei rapimenti e dello stupro. Questa non dovrebbe essere l’idea di intrattenimento per nessuno, o almeno non dovrebbe esserlo una simile descrizione della cosa, o non dovrebbe essere commercializzata in questo modo“.

Michele Morrone: il nuovo Sex Simbol delle Estate 2020

Televisone: Chi è l’attore che ha conquistato la notorietà grazie alla pellicola di 365 Days

Di origine pugliese ma nato a Melegnano, Michele Morrone sin da piccolo sviluppa un forte interesse per la recitazione. Rimasto orfano di padre alla tenera età di 12 anni, Michele, frequenza la fondazione del teatro Fraschini di Pavia. Partecipa a numerose pellicole anche accanto ad attori di successo come in “Come un delfino 2” a fianco del celeberrimo Raoul Bova. Nel 2014 si sposa con Rouba Saadeh, dalla quale ha avuto due figli Marcus e Brando, per poi separarsi nel 2018. Attualmente all’attore sono stati attribuiti alcuni flirt ma tutti da confermare come quello con Cristina Buccino nota influencer.