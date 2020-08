Covid: Pensavate forse che si sarebbe arrestato perchè c’è il sole o perchè siamo in estate? Errore gravissimo!

Coronavirus – Le vacanze sono ormai agli sgoccioli e la riapertura delle scuole che si avvicina ma il virus resta fermo e stazionario sui suoi passi. Il 22 agosto si è superata quota mille casi in un solo giorno (non succedeva dal 12 maggio): 1.071 nuovi positivi e tre decessi. A far registrare l’aumento maggiore sono Lazio (215), Lombardia (185) e Veneto (160).

Dopo i numerosi casi registrati tra i turisti in Sardegna, la regione ha concordato con il Lazio l’obbligo di test in arrivo e in partenza per l’isola. Dopo i timori per gli assembramenti da vacanza ora sono gli spostamenti per i rientri a fare paura, nel primo weekend da bollino nero.

Il ministero della Salute si temeva che si sarebbe toccata quota mille.

Covid- Siamo andati vicino ai mille fermandosi a 947! Il numero raggiunto è il più alto dal 14 maggio: allora furono 992. Ad allontanare quota mille il fatto che i tamponi sono scesi dai 77.442 di giovedì ai 71.996 di ieri. A parità di test, i mille casi sarebbero probabilmente stati una realtà già oggi. Il numero di decessi nelle ultima 24 ore sale di 9, arrivando a un totale di 35.418.

Ci sono ancora persone ricoverate a causa del covid

Le persone ricoverate con sintomi sono 919 (26 in più), delle quali 69 sono in terapia intensiva (+1). La regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 174 (giovedì 154), seguita dal Lazio con 137 (il giorno prima 115), dal Veneto con 116 (24 ore prima 159), l’Emilia-Romagna con 82 (il giorno prima 52), la Toscana con 79 (in salita da 59) e la Campania con 67 (in crescita da +53).