Michela Persico incinta: la fidanzata di Rugani positiva al Coronavirus aspetta il primo figlio

La fidanzata di Daniele Rugani, Michela Persico incinta del primo figlio, trascorre la gravidanza in quarantena, dopo esser risultata positiva al Covid-19 in seguito al contagio del difensore bianconero. Passati i primi 20 giorni di isolamento, la Persico ripete il test e dichiara al Live non è la D’Urso durante il collegamento: “Sono ancora positiva, sono una mamma giovane mi hanno detto di stare tranquilla”. Lei in casa, lui nell’hotel della società, ma in continuo contatto attraverso le video chat.

La fidanzata di Daniele Rugani incinta, news gravidanza in quarantena con gli amici a 4 zampe!!!!!!

La gravidanza della compagna di Rugani è sotto il controllo dei medici. In isolamento da sola in casa, la Persico, si fa compagnia con i suoi amici a 4 zampe che si intravedono anche nel collegamento. Giusto o sbagliato? Michela pubblica un video sul suo profilo Instragram dove risponde a tutti i suoi follower preoccupati per la sua salute e la convivenza con i suoi amici animali, spiegando che l’importante è stare più attenti. In forma strepitosa e con un sorriso smagliante afferma: “Ti dan da fare, ti tengono compagnia e ti riempiono d’affetto. Quindi Sì agli animali in gravidanza!“

Sfida Pasquale tra le Vip: la futura mamma Michela Persico, in dolce attesa, si improvvisa pasticcera su Radio 105

Durante un’intervista su Radio 105, la futura mamma, Michela Persico, accetta la sfida culinaria tra lei, Daniele Battaglia e Diletta Leotta. Per Pasqua la fidanzata di Rugani preparerà una torta al cioccolato fondente, la sua passione, che poi posterà su Instagram. Chi vincerà la sfida?