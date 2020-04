Adele è dimagrita e continua a perdere peso e diventare sempre più magra. Il divorzio alla regina del Soul sembra aver fatto bene, la cantautrice è rinata

Adele dimagrita, ultime notizie, news – La cantautrice britannica regina del Soul White Adele Laurie Blue Adkins, conosciuta al secolo contemporaneo come Adele continua dimagrire. Ogni giorno che passa Adele cala di peso. Ad oggi la regina del Soul ha perso oltre 30 kg. E a quanto sembra Adele non vuole smettere di dimagrare. Dopo il divorzio la cantautrice britannica Adele si è trasferita negli U.S.A. in quel di Los Angeles, dove lei e ha comprato casa nello stesso quartiere dell’ex Simon, per stare vicina al figlio Angelo di 7 anni.

Adele dimagrita, ma oltre a perdere chili, la star britannica ha perso anche 1 milione di sterline per trasferirsi a Los Angeles

Adele dimagrita di 30 chili

A quanto riporta il “Sun”, Adele pur di liberarsi in fretta della tenuta nel Sussex del 18esimo secolo che si estende per 48 acri, ha svenduto la villa pagata nel 2017 quattro milioni di sterline, a 3 milioni. La star del Soul, sembra possedere anche altri appartamenti e una villa a Londra. Il tutto è successo per il trasferimento a Los Angeles e stare accanto al figlio.