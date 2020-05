«Rai, Storie di un'italiana» di Maurizio Costanzo, è stato un Flop

Il nuovo programma di Maurizio Costanzo «Rai Storie di un’italiana» è stato un flop televisivo con uno share televisivo che non raggiunge il punto percentuale

News TV – Da poco tempo era stato presentato il programma «Rai Storie di un’italiana». Ma il talk show di Maurizio Costanzo e Umberto Broccoli non ha registrato un sufficiente indice di ascolti, quindi rischia di essere accantonato definitivamente. Il progetto dei due giornalisti e conduttori televisivi aveva lo scopo di ricostruire la storia della televisione italiana, riportando alla luce filmati di programmi TV, spettacoli e grandi inchieste giornalistiche.

Maurizio Costanzo e Umberto Broccoli si sarebbero serviti degli archivi Teche RAI, per permettere agli italiani di fare un salto indietro nel tempo e conoscerea storia del l’intrattenimento italiano. Ma cosa è successo al programma? Perché non presenza più nel palinsesto Rai?

Maurizio Costanzo e la televisione di oggi

News TV – Il famoso conduttore e marito di Maria De Filippi, durante un’intervista per VeroTv, sembra attribuire le cause della mancata riuscita di alcuni programmi al periodo di confusione che si sta attraversando. Per spiegare meglio il suo concetto, Maurizio Costanzo usa queste parole: “Confusione non vuol dire soltanto caos. Ma anche confondersi dei ruoli, quando non sai se c’è un confine, quando non sai quando una cosa finisce e ne comincia un’altra. La televisione di oggi è conduzione di schemi, di ruoli, di stili”.

Quindi, essendo un periodo molto confuso da questo punto di vista, si confonde anche il pubblico e di conseguenza la televisione perché, a detta di Costanzo, “Diventa sempre più complessa”. Tuttavia, non è ancora chiara la sorte di Rai Storie di un’italiana, può anche darsi che trovi una collocazione in un orario diverso nel palinsesto Rai.

Il ritorno de L’intervista di Maurizio Costanzo

News TV – Dopo la cattiva notizia, Maurizio Costanzo consola i telespettatori confermando che stasera, 21 maggio, ritorna la sua consueta seconda serata di Canale 5 con il talk show L’intervista. Ospite della prima puntata sarà l’attrice Ambra Angiolini, la quale ha già fatto molto parlare di sé a proposito della sua storia con il cantante Francesco Renga.

Secondo alcune anticipazioni, Ambra Angiolini parlerà della sua gelosia nei confronti di Francesco Renga e dei suoi futuri progetti televisivi.

Voci di corridoio sostengono che l’attrice sia candidata per diventare la conduttrice de La vita In Diretta Estate, su Rai 1. Per saperne di più sulle dichiarazioni e sugli ospiti de L’Intervista, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 sempre in seconda serata.