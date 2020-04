Martina Colombari lancia una challenge di solidarietà su Instagram, Caterina Balivo la sostiene…

E’ una challenge diversa dalle altre quella lanciata in questa quarantena da Martina Colombari. La nota attrice ha deciso di sostenere la fondazione Rava ed il progetto Maternità Covid-19 per dotare di attrezzature e presidi di protezione gli hug di Milano e delle altre città. La Colombari lancia una challenge di solidarietà su Instagram pubblicando una foto con un bambino in braccio e scrive: “Supporta anche tu Fondazione Rava e il progetto Maternità Covid 19 per dotare di attrezzature e presidi di protezione gli hub di maternità di Milano e di altre città. Per donare: fondazionefrancescarava.org. E nomino altre cinque super mamme a postare un momento felice della loro maternità : “Ziabene, Caterina Balivo, Anna Foglietta, Laura Chiatti e Silvia Grilli.

Martina Colombari lancia una challenge di solidarietà, la Balivo la sostiene

Immediata la risposta di Caterina Balivo, che in meno di un’ora accetta la sfida della Colombari e posta una sua foto con il pancione, scrivendo: “Accetto la #challenge di @martycolombari e supporto anche io @fondazione_rava e il progetto Maternità Covid 19 per dotare di attrezzature e presidi di protezione gli hub di maternità di Milano e di altre città. Nomina le mie cinque amiche mamme preferite: Elena Santarelli, Nicoletta Romanoff, Giusy Buscemi, DreamsByMichela,Damianaaaa…”.

Martina Colomari

“Challenge” di solidarietà per le mamme Vip

Martina Colombari – Con il loro fisico mozzafiato potrebbero permettersi tutti i tipi di challenge, ma loro scelgono la solidarietà. In un momento così tragico, senza precedenti, le Vip nostrane, scendono in prima linea, per essere attive nella lotta al Coronavirus. Un modo di sensibilizzare e sostenere la ricerca e le strutture.

Un gesto davvero solidale, uniti nella lotta, uniti per aiutare. Martina Colombari, seguita dalla Balivo, decidono di scendere in campo, sosteniamo la donazione, aiutiamo per aiutare e seguendo il motto, ormai diventato status di questa quarantena, uniti ce la faremo!!!