Maria Grazia Cucinotta, ultime notizie: l’attrice in quarantena

riscopre il piacere dello stare in casa. Maria Grazia Cucinotta ultime notizie – La produttrice ex modella italiana, sta vivendo il lockdown nella casa di Roma, insieme al marito, alla figlia diciottenne e un’amica americana intrappolata in Italia, e per finire la tata con la figlia al seguito, insomma una famiglia “molto” allargata. Maria Grazia Cucinotta, confessa, che grazie alla quarantena, ha riscoperto i piaceri dello stare in casa, apprezzando ciò che a causa del suo frenetico lavoro, non aveva il tempo di fare.

La sua giornata, come lei stessa ammette, e divisa fra impegni benefici, e cucina: “Oltre ad occuparmi di iniziative benefiche, cucino molto. E non solo cucina siciliana. Perché a casa con noi c’è anche un’amica americana che vive in Toscana ma che è rimasta bloccata qui. Quindi passiamo dalla pizza ai bagel, dalla pasta al forno al cheesecake, con delle incursioni nella cucina filippina, proposte dalla tata, che vive con noi insieme alla figlioletta di 5 anni. Insomma, siamo una grande famiglia allargata. E ne sono contenta”

Maria Grazia Cucinotta, cucina e panificazione in lockdown

Maria Grazia Cucinotta ultime notizie – Non manca proprio nulla alla bellezza nostrana, ricordata in particolare per la sua parte nel “Postino” di Troisi. Sbirciando sul suo profilo Instagram la troviamo spesso impegnata in cucina, un post recentissimo, la vede alla prese con la preparazione del pane e scrive: “Oggi rifaccio il pane con la ricetta della mia amica..”. Seguitissima sui social, i suoi fan si sbizzarriscono con i complimenti, e commenti:” Bellissima, puoi condividere la ricetta di questo pane? grazie”, “Le belle tradizioni” e ancora ” Ma poi ci fai vedede il pane sfornato?”

Maria Grazia Cucinotta

L’attrice impegnata nella lotta al Coronavirus

Maria Grazia Cucinotta ultime notizie – In un intervista rilasciata ad “Adnkronos”, l’attrice, confessa la sua gioia per l’aiuto apportato contro lotta al Covid-19:” Dopo un primo carico, purtroppo rimasto bloccato e poi sparito alle frontiere, con il mio produttore cinese e con l’aiuto della Croce Rossa finalmente siamo riusciti a far arrivare in Italia 100mila mascherine professionali per infermieri e medici”.

La Cucinotta, però, non intende fermarsi e dichiara: “Credo che questo sia un momento in cui chiunque può dare una mano debba farsi avanti. Così continueremo. Ora stiamo cercando tute, occhiali e tutti gli altri Dpi di cui c’è bisogno. Ma ci vuole una ricerca fatta bene per arrivare ad acquistare quelli a norma che possano essere davvero utili negli ospedali”.