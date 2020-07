Dopo i tanto accesi gossip su una possibile relazione tra Elena Boschi e Giulio Berruti, l’attore finalmente dice la verità

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno facendo molto parlare di sé, stanno insieme oppure sono solo amici? I due, soprattutto a causa del loro ostinato silenzio stampa hanno acceso i più disparati gossip su una loro possibile relazione sentimentale.

Ripercorriamo un po’ la loro storia. Circa un anno fa la coppia era stata vista durante un evento mondano a Milano in atteggiamenti molto affiatati. Successivamente, proprio a fine lockdown, erano stati paparazzati sul prato insieme ai genitori di Giulio. Infine, molto recentemente, sono stati fotografati da soli durante una cena a lume di candela. Sono fidanzati? A dire la verità finalmente è Giulio Berruti.

La verità sulla storia tra Elena e Giulio: parla lui

Intervistato dal magazine F, l’attore finalmente si pronuncia riguardo ai gossip che lo vedrebbero impegnato in una lovestory con Maria Elena Boschi, a tal proposito Giulio Berruti dichiara: “Non voglio parlare della mia vita privata. Non è nel mio stile. È inutile chiederlo, si incontra solo un muro. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali“. Queste affermazioni sono tipiche di Berruti. Infatti, anche quando è stato impegnato con Anna Safroncik e Francesca Kirchmair, l’attore si guardò bene dai riflettori.

“Sogno una famiglia con tanti bambini“

Giulio Berruti non ha voluto rivelare di più su Maria Elena Boschi, ma ha fornito delle appetitose rivelazioni su sé stesso. Il romano, ha infatti dichiarato: “sono un uomo passionale, affettuoso. Ho bisogno di sentirmi amato, di amare e del continuo contatto fisico. Sogno una famiglia con tanti bambini. Ma per costruire una relazione solida serve anche una stabilità lavorativa che in questo momento non ho, anche per motivi geografici visto che mi divido tra l’Italia e l’America“. Per Berruti, quindi, nessun progetto televisivo in corso, al contrario di Maria Elena che è molto impegnata in parlamento. Riguardo alla loro possibile storia probabilmente saranno i paparazzi a fornire news.