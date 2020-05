Mara Venier, Nicola Carraro, il video dello sfogo dove dichiara: “La realtà fa male al cuore”

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, chiuso in casa da mesi oramai per l’emergenza nazionale del Coronavirus, si è lasciato convincere dalla moglie, Mara Venier, a fare un passeggiata per andare in farmacia. Uscita da casa, si imbattono, casualmente, nella figlia di Mara in compagnia del nipotino Giulietto.

Ed è in questo momento che Nicola è costretto a fare i conti con la realtà: “il distanziamento sociale”. Carraro, resta davvero sconvolto, nel non poter abbracciare materialmente i suoi cari, e decide di tornare a casa e di continuare il suo lockdown in quarantena lì.

Mara Venier e Nicola Carraro si scarica con un video su Instagram

Nicola Carraro e Mara Venier

Rientrato a casa, Carraro, non riesce comunque a trattenersi, deve sfogare la sua rabbia, decide allora di inviare un video messaggio su Instagram, rivolto agli “Amici di Abbracciamoci con le parole”, dove racconta l’accaduto nei dettagli, e spiega, anche, l’orribile sensazione provata nell’indossare la mascherina.

Dopo il racconto, conclude il video messaggio, con parole dure ma efficaci e sentite, e dice: “Sapete che c’è? Io me ne torno a casa e vi guardo con le video chiamate, preferisco guardarvi e sentirvi con le video chiamate che non in questo modo, perché in questo modo mi fa male al cuore. Questa è la verità. Sono ancora incaz..o oggi. In alto i cuori e un bacio a tutti voi”.