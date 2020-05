Irama, concorrente di Amici Speciali: “Mi sento indissolubilmente legato lei”

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, è uno dei dodici concorrenti del talent Amici Speciali, di Maria De Filippi, che sembra ormai prossimo ad iniziare. Il cantante, esordì a Sanremo nel 2016, e nel 2018, vinse Amici, con il brano “Nera” che diventò poi un tormentone estivo. Irama, oggi, rilascia un’intervista a DipiùTv, e confessa il suo legame con Maria. Vediamo il gossip tra Irama e Gaia Gozzi: cosa è successo?

Irama: “Mi sento indissolubilmente legato lei, tanto che sono geloso all’idea che poi, dopo di me, ha dato i suoi consigli anche ad altri”, e continua “Maria De Filippi mi ha ridato la forza per credere in me e mi ha insegnato tantissimo. Mi ha insegnato, per esempio, a non avere paura di mostrare me stesso”.

E’ gossip oppure è amore tra Irama e Gaia Gozzi?

Amici Speciali Irama

Il gossip, su una possibile storia d’amore fra Irama e Gaia Gozzi, ha fatto impazzire il web ed i fan. Tutto sarebbe iniziato, da un like del cantante per Gaia, ma di certo non si sa ancora nulla, anzi alcune indiscrezioni direbbero che il cantante si ancora legato sentimentalmente a Victoria Stella Doritou.

Molti i fan di entrambi, che sul social Instagram, hanno palesato la loro opinione, e che vorrebbero vedere i due, quantomeno, collaborare artisticamente. Irama e Gaia Gozzi, sono due dei dodici concorrenti di Amici Speciali, chissà se questa vicinanza rivelerà qualcosa.