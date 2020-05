La conduttrice di Domenica In Mara Venier ingrassata in quarantena

La zia degli italiani Mara Venier, volto di casa Rai, racconta il lockdown all’ingrasso. Domenica In è uno dei pochi programmi ad aver continuato ininterrottamente ad andare in onda, salvo la prima settimana di stop per emergenza coronavirus. La conduttrice tv dichiara quanto segue: “Pulizie, spesa una volta alla settimana, esco solo per andare a lavoro, rispetto le regole”. Queste le parole della presentatrice televisiva che ha messo su chili in quarantena.

Mara Venier, la conduttrice rivela di appesantirsi in cucina

Mara Venier: “Ho preso 8 chili. Esco una volta alla settimana“

La Venier ingrassata in quarantena rivela i peccati di gola. – Molti sono i post dove vediamo la conduttrice della domenica di Rai Uno alle prese con le faccende di casa. Mara pubblica su Instagram foto che la ritraggono nel suo splendido terrazzo della sua abitazione in cui vive con il marito Nicola Carraro e dove stanno trascorrendo appunto il lockdown. Mara Venier si dedica alla sua passione: la cucina. L’ingrassamento arriva anche preparando prelibatezze e brindando con il vino insieme ai suoi 2ml di follower.

Nel corso di un’intervista radiofonica con RadioRai, la Venier, ha dichiarato: “Sono completamente sola con una piccola squadra che mi sostiene anche moralmente. All’inizio non è stato facile per me andare in onda comunque. Mi trucco a casa, mi faccio i capelli a casa” riferendosi alle registrazioni in studio, che sono state molto dure per la conduttrice.

Mara Venier ingrassata in quarantena: “Io lavoro, pulisco, spazzo e poi non faccio altro che cucinare e mangiare. Ho preso 8 chili“

La Venier racconta di essersi ingrassata in quarantena: “C’ho un terrazzo, cammino lì ma non me ne frega niente manco di camminare. Io lavoro, pulisco, spazzo e poi non faccio altro che cucinare e mangiare. Ho preso 8 chili. Esco una volta alla settimana per fare la spesa e la domenica per fare Domenica In. Rispetto regole e misure, ed è giusto così” conclude la conduttrice Rai Mara Venier.