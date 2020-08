E’ appena terminata l’edizione del reality più atteso dell’estate, il reality delle tentazioni: Temptation Island

Temptation Island 2020, il reality più atteso dell’estate è terminato almeno per questo anno. Molte le coppie che hanno resistito alla dura prova di fedeltà alla quale hanno deciso di sottoporsi. Quest’anno in via del tutto eccezionale a causa del Covid-19 l’edizione ha visto mescolarsi insieme coppie vip e coppie nip. Fra le coppie Vip come concorrenti erano presenti: Antonella Elia con Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso.

La prima coppia, ovvero quella formata da Elia e Delle Piane purtroppo non ce l’ha fatta mentre per la Nazzaro e Amoruso sembrano arrivare i fiori d’arancio.

Temptation Island 2020: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sui social

Dopo esser usciti insieme dal reality delle tentazioni, Manila e Lorenzo ringraziano i loro fan e sostenitori sui social. Nella fattispecie dopo momenti di crisi la coppia che durante il falò di confronto ha dichiarato di voler andare a convivere ha deciso di ringraziare i propri fan e sostenitori sui social con la seguente dichiarazione: “Ed è ora arrivato il momento di dirvi grazie per l’affetto e l’amore con cui ci avete sostenuto. Grazie all’incredibile famiglia di Temptation Island per aver creduto nel nostro Amore“.

Il post ha riscosso nell’immediato un enorme successo collezionando migliaia di like e commenti.