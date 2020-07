Temptation Island, Manila Nazzaro in crisi con Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso vediamo cosa è successo -Lorenzo non vuole trasferirsi a Roma confessa Manila durante la puntata: ‘Non posso dipendere da un uomo, se poi succede qualcosa resto in mezzo a una strada con i miei figli…” Il bello di Temptation Island è che mette a dura prova anche le coppie che sembrano più consolidate, no?Cosa ne pensate a riguardo?

Fidanzati da tre anni, finalmente si espongono.

A quanto pare l’ex calciatore non vuole trasferirsi a Roma! la ex Miss Italia confida alle sue compagne d’avventura tutti i suoi dubbi sulla storia d’amore. Stranamente rispetto a quanto ipotizzato da Manila, mentre vede il video esplode e diventa rabbioso

Le dichiarazioni di Manila a Temptation Island su Lorenzo

La procace 42enne in un momento di confidenze alle amiche rivela: “Lui sta a Firenze e non vuole trasferirsi, io lo vorrei ma non posso lasciare Roma perché devo lavorare. Non posso dipendere da un uomo, come mantengo i miei figli? Anche perché se poi succede qualcosa resto in mezzo alla strada con i miei figli che non sono neanche suoi. Non possiamo fare gli eterni fidanzatini!”.

Le dichiarazioni di Lorenzo a Temptation Island, cosa sarà accaduto a questa coppia?

Lorenzo Amoruso interrompe la visione e si infuria. “Dice bugie, ho parlato di prendere una casa a Roma. Non mi piace che parli di ‘eterni fidanzatini’ e non ho mai lasciato nessuna fidanzata o convivente in mezzo alla strada. Sembra che io non sia una garanzia per lei. E’ da un pezzo che mi prendo cura di lei e dei suoi figli. Io non lascerò mai Firenze perché ho interessi economici e amici, lei lo sa, gliel’ho sempre detto. Dice mezze verità. Quando si è troppo buoni si passa per fessi”.