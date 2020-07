Temptation Island: Antonella Elia al falò parlando di Pietro: “E’ proprio uno str***o”.

Temptation Island: Colpi di scena uno dopo l’altro in questa puntata.La showgirl vede un video del fidanzato che la demolisce parlando con una delle tentatrici. Poi arriva l’incredibile tradimento. Pietro Delle Piane lascia senza parole Antonella Elia che reagisce malissimo. “Dice cose che mi feriscono. Mi offendo sentendolo parlare. E’ offensivo. Estremamente. Lui è fiero di avere un figlio così ha la discendenza. Buon per lui. Qualsiasi cosa dica mi offende. E’ incredibile. E’ geloso. Parlare del figlio è gravissimo. E’ ovvio che io non ho figli, che ho sofferto la solitudine. Parlarne così ad una cena con questa ragazza è estremamente crudele. Mi sembra che lui si stia vendicando pesantemente. Anche vederlo mangiare mi ha fatto venire ribrezzo. Se continua così al falò finale gli dirò addio. Sono offesa. Non credo che lasciare le chiavi al mio ex sia un delitto. Ho più fiducia in Fabiano che in lui. Fabiano non parlerebbe mai di me così”.

Manila Nazzaro consola Antonella Elia: «Nessuno può umiliarci!»

Temptation Island, Manila Nazzaro consola Antonella Elia: «Nessuno può umiliarci!» e su twitter diventa una star. Ancora una volta l’ex Miss Italia spicca tra le concorrenti di Temptation Island per i suoi modi di fare, per la gentilezza ma soprattutto per i valori di donna, madre e fidanzata.