Gossip Ludovica è incinta: la showgirl e il marito annunciano il lieto evento

Gossip – Ludovica Caramis incinta, news – Ludovica Caramis, ex modella e professoressa de L’Eredità, era da poco diventata valletta dello show “La Corrida” al fianco di Carlo Conti, ma la pandemia ha causato l’interruzione della trasmissione. La showgirl è sposata da circa cinque anni con l’attaccante del Genoa Mattia Destro. Non molto tempo fa, Ludovica è stata ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo, raccontando la sua vita da sposata ed esprimendo tutta la sua felicità: “Ci siamo sposati quasi cinque anni fa, abbiamo bruciato le tappe. Capisci il senso del matrimonio quando lo vivi nella quotidianità, giorno dopo giorno“.

Oggi, a distanza di poco tempo, Ludovica Caramis e Mattia Destro annunciano con gioia l’attesa di un lieto evento con un post su Instagram.

Ludovica e Mattia diventeranno genitori

Gossip – Un post di Instagram ritrae Ludovica Caramis e Mattia Destro abbracciati in riva al mare, l’unica dicascalia è un cuoricino. Bisogna guardare la foto più attentamente per accorgersi che Ludovica Caramis è incinta. La gioia dei fan non tarda a farsi sentire. Dopo 5 anni di felice matrimonio, anche per Ludovica e Mattia è arrivato il momento di fare spazio in famiglia e prepararsi all’arrivo della cicogna.

Ludovica Caramis incinta del primo figlio di Mattia Destro

Gossip – Tutti sanno che l’attesa del primo figlio è solita generare molta ansia e paura di trovarsi impreparati ad un ruolo così importante. Ma ai due futuri genitori non manca l’appoggio dei fan, anche quando la showgirl condivide sui social i suoi momenti di stress e stanchezza: “oggi proprio non ci va“, scrive Ludovica sotto la foto che la ritrae alle prese con il fitness. Ma non si scoraggia perché può contare sull’appoggio dei fan è di Mattia.