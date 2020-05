Gossip ad Amici Speciali: Alberto Urso è innamorato di Gaia Gozzi?

Cosa succede tra Alberto Urso e Gaia Gozzi? Già alla prima puntata di Amici Speciali vengono a galla i primi retroscena riguardanti i concorrenti. A scagliare la freccia è Federica Gentile, la rappresentante di RTL 102.5 ad Amici Speciali. Perché Alberto Urso e Gaia sono al centro dell’attenzione? Cosa è successo durante la prima puntata di Amici Speciali?

Come afferma Federica Genitile: “Alberto oggi era distratto da Gaia, mi pare di capire che tutto ciò accada frequentemente”.

Alberto Urso e Gaia stanno insieme si o no?

Il rumor lanciato dalla Gentile scaturisce dall’imbarazzo di Alberto in seguito alla domanda (indiscreta) di Maria De Filippi: “Cosa ti è piaciuto di Gaia?”. Il giovane tenore, invece di rispondere alla domanda, ha mostrato un sorprendente imbarazzo e, mettendosi a ridere, ha cercato di dissimulare.

Ma il dettaglio non è sfuggito a nessuno, quindi è subito gossip sul palco di Amici Speciali: c’è una storia tra Alberto e Gaia?

Maria De Filippi chiarisce il gossip?

La cantante Gaia Gozzi fa capire che con Alberto altro non c’è che una tenera amicizia spostatasi, qualche volta, a un semplice gioco di sguardi. Come afferma la cantante: “C’è stato un periodo in cui veniva sempre e bussava. Rimaneva impalato lì. Allora dicevo che dovevo registrare e lui mi rispondeva: ok, vengo tra 25 minuti. E se ne andava”.

A questo punto interviene Maria De Filippi che chiarisce: “non c’è niente tra loro. È solo un interesse unilaterale”. Tuttavia, non sembra possibile mettere a tacere la questione facilmente. Amici Speciali è appena iniziato, chissà se il programma darà vita a qualche nuova fiamma. Non resta che aspettare altri retroscena.