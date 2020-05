Barbara Palombelli lascia Stasera Italia e Forum: l’annuncio su Facebook

La Storica conduttrice televisiva Barbara Palombelli è nota per le sue amate conduzioni de Lo Sportello di Forum e Stasera Italia. Ma, con l’arrivo della bella stagione, la conduttrice Barbara Palombelli lascierà le scene di tutti i suoi programmi. In particolare, si parla molto della sua possibile sostituta che prenderà il suo posto al timone di Stasera Italia.

Invece, per quanto riguarda Forum e Lo Sportello di Forum, barbara fornisce ulteriori delucidazioni attraverso un lungo post di ringraziamento su Facebook.

Veronica Gentili possibile sostituta di Barbara Palombelli e la versione estiva di Stasera Italia

Barbara Palombelli lascia Stasera Italia e Forum: l’annuncio su Facebook

Dopo l’annuncio del ritiro di Barbara Palombelli, si è parlato molto della conduttrice Veronica Gentili come sua possibile sostituta per la conduzione estiva di Stasera Italia. Infatti, come di consueto, la Palombelli si prenderà un periodo di pausa televisiva in estate, per poi tornare al timone dei suoi programmi con la prossima stagione.

Il format di Stasera Italia resterà invariato: tra le notizie di attualità si discuterà soprattutto della Fase 2, del Coronavirus e degli aggiornamenti forniti dal Premier Giuseppe Conte. Non mancheranno gli interventi di politici ed esperti, tra i quali i virologi sempre pronti a contrastare le scelte politiche.

Barbara Palombelli lascia Stasera Italia e Forum: l’annuncio su Facebook

A differenza della stagione invernale, Stasera Italia, oltre a dover andare avanti senza Barbara Palombelli, dovrà fare i conti con la concorrenza per assicurarsi il pubblico del prime time. Il palinsesto televisivo prevede infatti: TecheTecheTè, programma di casa Rai 1 che ripercorre la storia della televisione, Un Posto Al Sole su Rai 3, Paperissima Sprint su Canale 5.

Il destino di Forum e il post Facebook della Palombelli

Tristemente destinato è, invece, il famoso e longevo formato Forum e il suo spin-off Lo sportello di Forum. A causa del Coronavirus non è stato possibile registrare le nuove puntate, quindi sono andate in onda le repliche. Quando potranno iniziare le nuove puntate lo spiega la stessa Barbara Palombelli in un lungo post di ringraziamento su Facebook.

“Voglio ringraziare tutto il pubblico di Forum e dello Sportello di Forum…”

“Voglio ringraziare tutto il pubblico di Forum e dello Sportello di Forum. In questi sessanta giorni sono andate in onda le nostre repliche e voi ci avete incoraggiato continuando a seguirci e a regalarci dei successi di ascolto inimmaginabili…a causa del covid”.

“Come potete immaginare, le grandi trasmissioni con il pubblico e con l’afflusso di protagonisti da tutta Italia sono state sospese. Ma noi stiamo già lavorando per la prossima stagione e vi assicuriamo che proveremo a darvi sempre di più!!! Grazie, con tutto il cuore!”.