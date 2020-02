Da L’Eredità a La Corrida. Ludovica Caramis, torna anche quest’anno al fianco di Carlo Conti, come valletta del celebre programma La Corrida 2020. La nuova versione, della storica trasmissione condotta dal mitico Corrado, ha riaperto i battenti venerdì 21 febbraio 2020 in prima serata su Rai Uno. “A volte vedo un concorrente che mi fa ridere e me ne innamoro ancora prima che si esibisca” ha dichiarato oggi a Caterina Balivo, ospite nella trasmissione Vieni da me.

La Corrida

Ludovica: “sogno di diventare mamma”

Ludovica Caramis è felicemente sposata con Mattia Destro, attaccante del Genoa, con cui non nasconde di essere pronta a mettere su famiglia. Ludovica Caramis ha le idee molto chiare e a Vero Tv ha confessato di essere pronta alla maternità. “Il sogno di diventare mamma c’è e ne stiamo parlando con Mattia.

Che mamma sarebbe Ludovica Caramis?

“Quando avrò un figlio non lo mollerò a una tata, vorrò seguire di persona la sua crescita” – aggiunge. La co-conduttrice de La Corrida sta realizzando i suoi sogni professionali con grande determinazione. A completare i desideri della sua vita resta solo l’arrivo di un bebè.