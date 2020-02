Grande Fratello News Ultim’ora: Clizia e Paolo ai titoli di coda?! Manca pochissimo all’inizio della puntata del Grande Fratello Vip 4 di oggi Lunedì 17 febbraio. Cosa sta succedendo tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Subito dopo la diretta di venerdì scorso, giornata di San Valentino, alla coppia era stata concessa una cenetta romantica a lume di candela nella bellissima suite e i due si erano lasciati andare in una notte di grande passione. Paolo ha confessato a Clizia di non temere il suo temperamento ribelle: “Non scappo, le cose difficili mi piacciono”. Anche la foto pubblicata sul profilo Instagram di Clizia aveva fatto pensare ad un bellissimo lieto fine. “Non c’è spazio per le parole quando parlano le emozioni….” recita la didascalia alla foto seguente.

Clizia e Paolo Grande Fratello a rischio?

Paolo e Clizia Grande Fratello

La storia d’amore sbocciata nella casa più spiata d’Italia sembrava andare a gonfie vele. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sembravano inseparabili, ma a quanto pare qualcosa sta cambiando. Ieri sera i due piccioncini non hanno dormito insieme. La influencer veneta naturalizzata siciliana, non ha voluto far entrare nella sua stanzetta il figlio di Elenora Giorgi. Prima di andare a letto, la coppia si è salutata, ma l’ex moglie di Francesco Sarcina è stata piuttosto fredda.

Grande Fratello: Paolo e Clizia ai titoli di coda?

Grande Fratello News: Clizia non ha voluto concedere a Paolo i fatidici 5 minuti di effusioni tra le lenzuola. Il giovane sembra esserci rimasto molto male, non essendo riuscito neanche a strapparle un bacio della buonanotte sulla bocca, mentre lei continuava a porgergli la guancia.

I fan della coppia sono rimasti molto sorpresi di quanto accaduto. C’è chi crede che quanto accaduto sia un preludio di una crisi e chi invece pensa che Clizia stia stuzzicando il ragazzo. Cosa succederà stasera quando entreranno in casa i genitori di Paolo Ciavarro? Ma soprattutto, Paolo e Clizia continueranno ad amarsi?