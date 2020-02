Pechino Express anticipazioni di stasera in tv, oggi martedì 18 febbraio 2020. Questa sera in tv in prima serata su Rai2 va in onda la seconda puntata di Pechino Express. Il conduttore Costantino della Gherardesca nella puntata di stasera in tv seguirà in prima persona il viaggio dei concorrenti che ancora si aggirano per le strade della Thailandia. I concorrenti partiranno da Surat Thani e percorreranno ben 486 chilometri fino Hua Hin a circa 150 km a sud Bangkok. Le coppie in gara passeranno per Wat Khao Chong Kaeo, dove si trova il noto tempio buddista, e noto per le scimmie selvatiche. Ricordiamo che la coppia Padre e Figlia Marco Berry e Ludovica Marchisio, hanno abbandonato il game Adventure Pechino Express 2020.

Anticipazioni di stasera in tv: seconda puntata

Pechino Express, stasera in tv

Pechino Express news e anticipazioni di stasera in tv. Ecco alcune anticipazioni. Dunque, In gara restano soltanto 9 coppie, che tenteranno raggiungere il traguardo per primi (magari senza sgambetti). Il viaggio di Pechino Express continua! Lo sanno bene le ragazze della coppia Le Top, che dopo aver conquistato un vantaggio, hanno perduto terreno per trovare un passaggio, venendo doppiate dalle altre coppie.

Pechino Express news: le coppie in gara

Pechino Express news e anticipazioni di stasera in tv. Dopo la prima tappa di Pechino Express 2020, che ha visto l’eliminazione di Padre e Figlia,le coppie si preparano a ripartire per raggiungere dopo 486 km Hua Hin, splendida cittadina che attira i visitatori da tutto il mondo per le sue spiagge spettacolari. Ecco le 9 coppie che si contenderanno la vittoria della lunga tappa: le Figlie d’arte (Asia Argento e Vera Gemma). Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni). I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi). I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo). Gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori). Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay). I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa). Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello). I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).