Licia Nunez Barabra Eboli, clamorosa rivelazione di gossip: “Voglio un figlio, poi il matrimonio”

Licia Nunez news – Il Gossip – Mancano poche ora alla finale del Grande Fratello Vip. Licia Nunez, eliminata dalla casa più spiata d’Italia, ha raccontato a Superguida Tv le sue esperienze personali vissute nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, contestualmente l’attrice Licia Nunez, fa una rivelazione di Gossip, inerente la sua vita privata e sentimentale. Come sappiamo, ricorderete senz’altro, dal 2012 al 2018 l’attrice Licia Nunez è stata una delle protagoniste della fortunata fiction di Canale5 “Le Tre rose di Eva”, nei panni di Elena Monforte. Andiamo a vedere cosa ha raccontato a Mediaset l’attrice.

Gossip – Notizie Ultima Ora – Gossip Tv – Oroscopo – L’Intervista – Grande Fratello Vip

Clamorosa rivelazione di gossip, Licia Nunez Barabra Eboli, figlio e poi le nozze

Licia Nunez

Questo è un breve stralcio dell’intervista rilasciata a Superguida Tv, Mediaset. Vediamo cosa andiamo il gossip che ha rivelato l’attrice Licia Nunez: “La mia esperienza dentro la Casa del Grande Fratello è stata unica, indimenticabile, travolgente, oserei dire irripetibile. Rifarei tutto. Ho vissuto momenti molto belli, altri meno. Un momento molto bello è stato sicuramente quello di aver festeggiato il mio compleanno, il primo marzo, all’interno della Casa così come lo avevo sognato e desiderato. Ho vissuto tanti momenti di spensieratezza e leggerezza che non ho potuto vivere in adolescenza” ha dichiarato la compagna di Barbara Eboli.

Il gossip di Licia Nunez matrimonio e un figlio da Barbara Eboli

Alla domanda: Matrimonio alle porte tra Licia Nunez Barbara Eboli? l’attrice Licia Nunez senza indugiare risponde: “I progetti che riguardano me e Barbara: il primo progetto è ovviamente la convivenza, anche se poi in realtà, per questo mostro del Coronavirus abbiamo già anticipato la nostra convivenza. Il progetto più importante riguarda sicuramente il mio desiderio, condiviso da Barbara di avere un figlio.