Gossip News – Elisabetta Gregoraci news da Monaco – La bella stagione sta arrivando e Elisabetta Gregoraci, attirata dai raggi del sole, in questa splendida giornata primaverile ha deciso di prendere la prima tintarella sul balcone di casa. L’esperimento è riuscito alla perfezione. I fan sono impazziti, e a Monte Carlo splende il sole. Nel frattempo, la bella conduttrice di Made in Sud, come al solito, ha attirato l’attenzione dei fan con uno scatto pubblicato pochi minuti fa sul profilo Instagram. La foto la ritrae seduta su una sedia sdraio allungabile. Il Gossip sulla moglie di Flavio Briatore sfoggia un fisico mozzafiato che scatena i commenti dei fan che sono impazziti al cospetto di tanta bellezza.

Gossip News – Come possiamo vedere, Elisabetta Gregoraci indossa un completino bianco a righe rosa formato da slip e canottiera corta, capelli sciolti e occhiali da sole. I fan non tardano a commentare. “Sei fantastica Elisabetta davvero”, “Che gambe meravigliose che hai, che corpo meraviglioso, mi fai morire ti adoro”.

Gossip News – Dietro di lei c’è un vaso con una pianta appassita che non passa di certo inosservata agli attenti follower, che invece di vedere altro…. “Bella! ma anche un po’ d’acqua alla pianta… poverina”, “Anche noi! Per fortuna abbiamo un piccolo giardino! Sole sole”. In queste belle giornate pasquali un po’ di tintarella è quello che ci vuole. L’estate si avvicina. E voi siete pronte per la prova costume?