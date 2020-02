Caterina Balivo compleanno: Oggi, venerdì 21 febbraio 2020 è il compleanno di Caterina Balivo. Grandi festeggiamenti in studio a Vieni da me per i 40 anni di Caterina. La conduttrice napoletana arriva in studio ricevendo una calorosa accoglienza da parte del pubblico. Per il compleanno, la redazione di Vienidame ha preparato per lei un cadeau che scherzosamente è pronta ad indossare. Si tratta di un grande cappello con una torta rosa con in cima il numero 40.

Balivo compleanno: oggi compie 40 anni

La Festa di Caterina Balivo a VIENIDAME

Gli auguri alla Balivo sono iniziati questa mattina attraverso la pubblicazione di un video sul profilo Instagram della trasmissione, a lei dedicato, sulle note del brano “Tanti auguri” di Raffaella Carrà.

Proprio in questi giorni la Balivo ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Oggi dove racconta le sue emozioni, amori, figli e fragilità alla soglia dei suoi primi quarant’anni. La conduttrice di Vieni da me è molto seguita sui profili social e soprattutto su Instagram, dove pubblica ogni giorno le foto dei momenti più salienti della sua vita professionale e privata.