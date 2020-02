Quando inizia Temptation Island Vip 2020? Le Anticipazioni sul prossimo conduttore del reality show delle tentazioni vip, prodotto da La Fascino PGT S.r.l. produzione televisiva italiana di proprietà della RTI e di Maria De Filippi e Fondatore Maurizio Costanzo. L’isola delle tentazioni andrà in onda su Canale 5. Chi condurrà Temptation Island Vip 2020? Quali saranno le nuove coppie vip? Chi saranno i tentatori? Quanti sono i partecipanti e quante le coppie vip in gara? Alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi? Nella anticipazioni vediamo di capire quando inizia e quante le coppie che parteciperanno al fortunato format Temptation vip.

«Quando inizierà il programma tv?» Intanto facciamo un passetto alla volta e vediamo chi sarà al timone del reality più atteso. Quando inizia? Sicuramente possiamo anticiparvi quante saranno le coppie che parteciperanno al reality. Ancora una volta le coppie in gara saranno sei. Probabilmente, una delle coppie potrebbe arrivare da Uomini e Donne. Per quanto riguarda la data della messa in onda, al momento non è stata rivelata. Il periodo dovrebbe essere nell’autunno 2020.

Temptation 2020 – Vi anticipiamo che la nuova edizione dell’isola delle tentazioni ha già il suo ammiraglio che tenterà di moderare le gesta delle coppie, dei tentatori e delle tentatrici. A monitorare il reality Tempation, ovvero alla conduzione, ci sarà lei, “la Iena”. Ebbene, a raccontarci le avventure delle coppie vip in gara, sarà Alessia Marcuzzi.