Oroscopo settimanale di Paolo Fox 30 al 5 aprile 2020, vediamo cosa dicono le stelle per questa settimana.

Oroscopo settimanale previsioni – Ariete: Sarà una faticosa e un po’sottotono a causa di un rapporto complicato con qualcuno che siete costretti a frequentare, oppure a causa di un momento di liberazione e ribellione. Ma è solo il preludio ad un anno di rivoluzione che necessita di azioni conflittuali. Non è la settimana giusta per mettere in mostra la tua indole dinamica ed espansiva.

Toro: Settimana importante per consolidare un rapporto di coppia. Evitate di frequentare persone troppo simili a te, testarde e distratte, altrimenti vi scontrerete. Attenzione alle relazioni a distanza.

Gemelli: Vi attende una settimana che potrebbe portarvi a spendere qualcosa in più. Agitazioni e tensioni persistono nella sfera sentimentale. I problemi di coppia devono essere affrontati senza perdere troppo tempo.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox – Cancro: Il vostro modo di essere aggressivo quanto ironico potrebbe non piacere per cui evitate questo atteggiamento in famiglia. Traspare un po’ di rabbia: siete nervosi e dovere capire cosa dice il vostro cuore. Siate più sinceri e riflessivi.

Leone: Questa settimana sarete desiderosi di uscire, incontrare e svagarvi. Migliorano le condizioni di salute per chi ha avuto un malessere stagionale. In amore cercate conferme. Buone notizie in arrivo.

Vergine: Recupererete energie grazie alla Luna favorevole, ma non strafate ed evitate spostamenti. C’è tensione ma chi sta lavorando già, deve darsi da fare e mettersi in gioco anche in prospettiva futura, gestisciti avvalendoti della saggezza. Si consiglia prudenza in amore.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox – Bilancia: Pesantezza e stanchezza stanno caratterizzando queste giornate, specie se lavorate con il partner, attenzione a non rovinare tutto. Potreste essere tentati da altre persone, ma la vostra indole vi porta a voler avere punti di riferimento, per cui continuate sul percorso intrapreso.

Scorpione: Sarà una settimana in cui vi sentirete più motivati, forti e reattivi. Dannoso per sè, perseverare in un rapporto complicato, in quanto avete bisogno di restare positivi per non rischiare di andare incontro a malesseri psicosomatici. Liberatevi dei pesi che vi fanno stare male.

Sagittario: Di solito non gradite, ma allontana lo spirito conformista, il destino ve lo chiede e vi ha lanciato segnali da raccogliere. Non ve ne pentirete. Attenzione alle discussioni con le persone Cancro.

Oroscopo settimanale 30 marzo 5 aprile – Capricorno: La Luna transita nel vostro segno e vi porta una settimana positiva per l’amore. Avete un po’ di rabbia, non sempre le cose vanno come si spera. Probabilmente alcune situazioni vanno cambiate alla base, quindi, anche per i progetti in corso è preferibile mettersi tutto alle spalle e virare per strade differenti.

Acquario: Questa settimana vi invita ad amare. Recupero in vista per le coppie che hanno avuto problemi. Miglioramenti anche nell’ambito lavorativo e questo aiuta chi ha speso troppo per l’ufficio o per la casa.

Pesci: Settimana positiva, previsto un recupero psicofisico. Emozioni ravvivano il vostro cuore e avverte il bisogno di abbracciare e di avere punti di riferimento, soprattutto se avete avuto problemi in famiglia e nelle relazioni con gli altri.