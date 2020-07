Una voglia assurda! L’ultima hit di J Ax!

Tra le hit dell’estate 2020 J-Ax ci allieta con “Una voglia assurda”. Tra una strofa e l’altra J AX non si risparmia e contestualizza la canzone prendendo spunto da un episodio accaduto nel programma televisivo “Non è la d’Urso” trasmesso sulla Mediaset in prima serata scritto e condotto da Barbara d’Urso.

Di cosa parla la canzone? J AX trae spunto da un episodio raccontato su Pomeriggio 5

Nel brano il rapper fa riferimento all’inseguimento di una giornalista di Barbarella con l’elicottero avvenuto durante il periodo della quarantena. Un episodio accaduto, vero. In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Alessandro Aleotti – questo il vero nome dell’artista – ha chiarito che quando ha scritto il pezzo non l’ha fatto di certo per polemizzare con la presentatrice Mediaset. Il suo riferimento è totalmente ironico.

J-AX afferma :”E se avessi violato io la quarantena?”

“Barbara d’Urso finora non mi ha scritto! Non volevo essere polemico in realtà, io non guardo mai la televisione ma il video dell’inseguimento aereo visto a Pomeriggio 5 mi ha fatto pensare a come avrei reagito io se fossi stato inseguito dalle telecamere per aver violato la quarantena. La cito per ridere”, ha chiarito il cantante J-Ax nell’ultima intervista rilasciata a Sorrisi, nel numero in edicola da martedì 7 luglio 2020.