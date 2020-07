Gerry Scotti a “Caduta libera” conferma l’importanza delle regole anticovid

Canale 5 riprenderà col programma condotto da Gerry Scotti Caduta libera a settembre. Mentre Paolo Bonolis terrà compagnia al pubblico della rete dalle 18.45 alle 20.00 per tutta l’estate. Novità in arrivo!

In queste settimane il presentatore è ripartito con le riprese del programma Caduta libera. Tra le novità non solo ci sarà un pubblico ridotto, nel rispetto delle norme per il contenimento del corona virus ma anche altri accorgimenti necessari. Gerry Scotti rompe il silenzio sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni rivelando: “Anche se è straniante per noi che facciamo spettacolo avere meno pubblico in studio, qualche sacrificio si può e si deve fare”.

Gerry Scotti afferma: “Ci sono nuove regole da rispettare”

Il pubblico ridotto, con persone a distanza di un metro e mezzo, non sarà l’unica novità di Caduta libera. Il presentatore ha sottolineato: “Ci sono nuove regole da rispettare, ma l’uomo è un animale che si sa adattare a ogni situazione”.

Tra le novità di Caduta libera in osservanza delle regole sarà necessario:

il divieto di assembramenti nei camerini,

truccatrici e parrucchiere avranno visiere protettive e grembiuli monouso.

il pubblico di Caduta libera indosserà la mascherina fino a un secondo prima dell’inizio delle riprese e i concorrenti avranno un kit con i dispositivi di sicurezza.

Lo sfogo: “Il terrore, la paura, i dietrofront sulle decisioni”

Nonostante le misure di distanziamento sociale, Caduta libera continuerà a far divertire il pubblico di Canale5. Gerry Scotti, ripercorrendo gli ultimi mesi vissuti dagli italiani si è sfogato, ammettendo: “Abbiamo vissuto varie fasi della pandemia: il terrore, la paura, le prime decisioni, i dietrofront sulle decisioni. Abbiamo messo i guanti e persino i calzari all’inizio […] Credo che alla fine si possa affrontare tutto con serenità”.