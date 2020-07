L’ex Gieffina, conduttrice di “Ogni Mattina” su Tv 8, Adriana Volpe rivela al settimanale Mio i cambiamenti avvenuti dopo il GF Vip 4.

Adriana Volpe, entusiasta per il suo rientro sul piccolo schermo eintervistata dal settimanale Mio, rivela come la sua vita sia cambiata dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.

La conduttrice, già in un intervista precedente, aveva sottolineato come grazie alla sua partecipazione al reality la sua vita lavorativa fosse cambiata in positivo con il suo ritorno in Tv. Molti sono stati i pettegolezzi ed i gossip, durante e dopo il reality, sulla conduttrice e su Andrea Denver, anch’esso inquilino della casa più spiata d’Italia. Proprio a proposito dei gossip nati sulla sua amicizia con Denver molti avevano insinuato il dubbio di una crisi matrimoniale fra la Volpe ed il marito Roberto Parli. Durante l’intervista per il succitato settimanale la Volpe ha voluto chiarire la situazione.

Adriana sulla crisi con il marito confessa: “…Ci siamo molto avvicinati.“

Molti i cambiamenti in essere quindi per la bella conduttrice dovuti alla sua partecipazione al reality. Con l’affidamento della trasmissione “Ogni Mattina” su Tv8 la Volpe oltre ad un felice rientro in Tv ha dovuto cambiare anche città, trasferendosi da Roma a Milano insieme alla figlia, ed io marito? Proprio la lontananza dal marito, che non si è trasferito con lei e la figlia, ed i pettegolezzi su di lei e Denver hanno alimentato i gossip.

Intervistata dal settimanale Mio Adriana Volpe in tal proposito ha dichiarato: “E’ un momento in cui tante cose sono cambiate. Abbiamo vissuto il lockdown in Paesi diversi. Lui in Svizzera. Oggi sono a Milano, quindi ci siamo molto avvicinati“. Con queste parole Adriana smentisce qualsiasi gossip mettendo nero su bianco che il cambiamento è avvenuto nella sua vita privata ma in positivo.

“Mi da fastidio…“

Proseguendo l’intervista la conduttrice di Ogni Mattina ha voluto anche rilasciare la seguente dichiarazione sulla mala interpretazione a volte della stampa asserendo: “Mi dà fastidio quando le dichiarazioni vengono stravolte. Che ci sia attenzione su di me, non mi infastidisce. Per chi fa spettacolo, il problema arriva quando si cade nell’anonimato: mi spaventa quando l’attenzione non ci sarà più“.