Tv Show, Flavia Vento è una concorrente e parteciperà al Grande Fratello VIP 5

Anticipazioni, Concorrenti GF VIP 5 – Dopo Elisabetta Gregoraci ecco un altro nome bomba VIP per il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, parliamo di Flavia Vento. La showgirl è tra i potenziali candidati al cast che proprio Alfonso Signorini ha già evidenziato come straordinario. Flavia Vento sarà al GF VIP 5 nel cast del reality show più amato dagli italiani.

ll Grande Fratello VIP 4 è finito da pochi mesi come ricorderete senz’altro, si è aggiudicata la vittoria di Paola Di Benedetto arrivata in finale con Paolo Ciavarro. Sul web, archiviata la vittoria della ex GF VIP, si parla già della nuova edizione numero cinque del GF.

Dopo Paola Di Benedetto Chi sarà la vincitrice della prossima edizione del GF VIP 5?

Concorrenti GF VIP 5, Flavia Vento è concorrente entra nel cast del reality

Anticipazioni dei Concorrenti GF VIP 5 – Secondo Blogo sembra che Flavia Vento sia la seconda candidata ufficiale che parteciperà alla trasmissione e prenderà il posto della altrettanto bionda Antonella Elia. Saranno le solite voci di corridoio? Flavia Vento ci sarà al Grande Fratello Vip?

A settembre inizio del GF VIP 5 rigorosamente in prima serata sempre u Canale 5

Il reality sarà in collaborazione con Endemol Shine Italy, a condurre sarà per il secondo anno consecutivo il direttore di Chi, Alfonso Signorini che avrà al suo fianco lo scudiero Enzo Ghinazzi, in arte, Pupo nonostante le tante critiche ricevute sul web.

Per la prossima stagione si prevede una quinta edizione davvero unica per il Grande Fratello Vip 5. Flavia Vento al Grande Fratello vip 5? Si, decisamente un nome interessante per il reality show.