Sammy Hassan e l'invitata misteriosa al suo compleanno

Il compleanno di Sammy Hassan

Nelle scorse ore, ci siamo chiesti come avrebbe festeggiato il compleanno di Sammy Hassan. Sembra che lo abbia trascorso a Forte Dei Marmi senza la (ex?!) fidanzata Giovanna Abate. Ci chiediamo chi ha festeggiato con lui?

Ecco gli invitati

Nel gruppo di amici, accorsi in Toscana per festeggiare il deejay, sembra aver partecipato anche l’ex compagna di Davide Basolo, antagonista del modello durante l’ultima edizione di Uomini e Donne.

L’ex Alchimista del programma di Maria De Filippi, rispondendo in Direct alla fanpage Instagram Uominiedonneclassicoeover, ha voluto far sentire la propria voce in quanto si trovava nello stesso locale di Sammy Hassan, in compagnia della ex di Basolo. Ecco le sue parole: “Ti dico che io vado a ballare tranquillamente in quel locale da anni essendo molto vicino dove abito. Ci lavorano due miei carissimi amici. Poi a Forte dei Marmi c’erano anche loro. Li ho intravisti in centro ed erano con i loro amici ma niente di più. Una (clamorosa effettivamente) coincidenza“.

Chi è Sammy Hassan?

Per chi non lo sapesse Sammy Hassan è un modello italiano, nato a Roma il 26 giugno 1985 sotto il segno del cancro. Ha origini egiziane da parte di padre, attualmente vive e lavora a Milano ma, come fanno capire anche i suoi tatuaggi dedicati alla città di Roma, è ancora molto legato alla sua città di nascita. E’ diventato famoso in seguito anche dalla sua presentazione per Temptation Island 2019. Se è vero che ha lavorato nel mondo della moda sia come animatore durante le serate nei locali non disdegna la tv. Siamo curiosi di saperne di più sul suo compleanno, secondo voi se ne vedranno ancora delle belle? Restate connessi sul suo profilo Instagram e lo saprete!