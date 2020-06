Alessio Viola Ogni Mattina, sdrammatizza così

Il nuovo contenitore quotidiano in onda su TV8 “Ogni mattina”vede protagonisti Alessio Viola e Adriana Volpe, il conduttore per ironizzare la tensione che si respira nell’aria afferma: “Abbiamo già litigato”, dice riferendosi al caso Cuccarini Matano e alla stessa frattura tra Volpe e Magalli.

L’esilio, la fine della carriera della conduttrice Adriana Volpe in Rai dovuta anche alla spaccatura definitiva con Giancarlo Magalli, che la vedeva presente durante la trasmissione I Fatti Vostri, sembra non aver turbato particolarmente l’equilibrio lavorativo, anzi, sembra quasi che si sia subito innamorata della nuova trasmissione da quanto emerge da ciò che dichiarato.

“Questa diventerà un po’ la mia seconda casa”

Adriana Volpe e Alessio Viola Ogni Mattina

Adriana Volpe parlando del suo nuovo viaggio lavorativo, parla di seconda casa, segnale del suo cambiamento di vita e di esperienze, sicuramente l’estate sarà fiorera di buone nuove :

“Questa diventerà un pò la mia seconda casa. torno a condurre ed è il momento di ricambiare tutto il vostro amore“

Le dichiarazioni di Adriana Volpe continuano:

“Se io oggi sono qui è anche per voi, per l’affetto e il calore che mi avete dimostrato dall’uscita dal Grande Fratello a oggi. Da oggi voglio essere non solo con voi, ma per voi. Ringrazio la rete e tutta la squadra”.

Le dichiarazioni di Adriana Volpe commuovono, sono parole di riconoscenza e di stima verso un pubblico che ha dimostrato di stimarla tanto, di certo oltre alle liti e ai momenti buii.

Adriana dimostra di essere in grado di affrontare la sua chiusura in Rai e col collega Giancarlo Magalli nel migliore dei modi concentrandosi su una nuova vita come presentatrice. Il duetto Adriana Volpe e Alessio Viola promette bene, staremo a vedere nei prossimi mesi!Auguri alla nuova coppia Viola- Volpe!