Giovanna e Sammy Hassan alla stretta finale. La tronista romana impavida si trova a dover fare la scelta

UeD classico – Giovanna e Sammy Hassan ai ferri corti. Nuova puntata del trono classico oggi a Uomini e Donne. La puntata, come sempre del resto, vede onnipresente Gemma e Nicola con la loro frequentazione. Oggi per la prima volta Nicola concede a Valentina un ballo specificando che il suo interesse al momento è solo ed esclusivamente per Gemma, ma nella vita tutto può cambiare. La vera protagonista della puntata però non è Gemma con la sua gelosia e le sue vicissitudini, ma bensì la tronista del trono classico Giovanna Abate.

Nello scorso appuntamento li avevamo lasciati un po’ stizziti l’uno con l’altra, oggi in puntata le cose si complicano. Dopo le riprese della puntata scorsa Sammy e Giovanna si sono parlati fuori dallo studio.

Giovanna Abate, Sammy Hassan scelta a rischio

UeD classico Giovanna e Sammy la situazione si complica

Giovanna in esterna inizialmente si è mostrata molto adirata nei confronti di Sammy, il quale precedentemente aveva ammesso di non essere sicuro di Giovanna. La situazione torna a complicarsi. Sammy scende le scale e Giovanna già viene urtata dal suo atteggiamento. La tronista romana non riesce ad accettare che il suo corteggiatore sia confuso e non ne capisce il motivo.

“Ma non capisci che tu non sei nella posizione di non essere sicuro… mi confondi!”

Sammy d’altro canto spiega a Giovanna che la sua confusione dipende da tutti i litigi avuti e che per essere sicuro avrebbe bisogno di passare più tempo con lei in modo sereno. Giovanna non accetta questa risposta e fra i due scoppia nuovamente una lite. Non c’è proprio niente da fare pur parlando la stessa lingua sembrano non comprendersi. L’Abate urla seccata contro Sammy: “Ma non capisci che tu non sei nella posizione di non essere sicuro… mi confondi!” A complicare la situazione è Alessandro, l’altro corteggiatore della Abate. Nel frattempo fra Sammy e Alessandro i toni si alzano.

UeD classico, davanti alla scelta di Giovanna, Alessandro dice no!

Il botta e risposta fra la tronista e i corteggiatori va avanti tra urli, incomprensioni e prese di posizioni. Ad un certo punto come una doccia fredda arriva la risposta di Alessandro alla fatidica domanda di Sperti: “Se Giovanna oggi ti scegliesse tu le diresti si?”. Spiazzando tutti e soprattutto la diretta interessata Alessandro risponde:” No!”. Mentre Giovanna è ancora esterrefatta dalla risposta di Alessandro, Sammy ha una reazione esagerata.

Sammy prova a lasciare lo studio, Giovanna: “Non ti corro dietro”

Seduto difronte all’Abate, Sammy osserva la reazione della Abate alla dichiarazione di Alessandro. Nel vedere la la Abate stupita, ma non arrabbiata, cosa che invece si è verificata alla sua stessa dichiarazione, Sammy perde le staffe, urla, si alza e minaccia di andare via. Minaccia subito ritratta, quando Giovanna con tono deciso gli dice che lei no gli sarebbe corsa dietro.

Tra Giovanna e Sammy è guerra. I due sembrerebbero presi l’uno dall’altra ma al contempo sono sul piede di guerra. Come andrà a finire? La scelta per Giovanna si avvicina, vedremo nelle prossime puntate.