A poco meno di un mese dalla loro unione a Uomini e Donne Sammy Hassan e Giovanna Abate sembrerebbe si siano già lasciati.

Giovanna Abate è la tronista protagonista indiscussa dell’ultima edizione del dating di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I suoi occhioni azzurri e la sua simpatia hanno conquistato il pubblico che ha seguito con affetto il suo percorso sino al giorno della scelta. Nonostante sia stata parecchio destabilizzata da l’Alchimista, Giovanna Abate aveva avuto occhi solo per Sammy Hassan, ma oggi i rumors vogliono che i due si sono lasciati.

Dopo l’arrivo di Basolo, l’Alchimista, più di una volta la donna ha avuto dei dubbi sulla sua scelta. L’amore poi ha trionfato e Giovanna e Sammy hanno lasciato lo studio assieme innamorati come non mai, almeno all’apparenza. Oggi, a meno di un mese dalla scelta, sono molte le indiscrezioni su una possibile crisi della coppia e c’è chi addirittura li da già per separati.

L’indiscrezione sulla separazione da record

Sono molti i gossip che danno già per scoppiata la coppia formatasi meno di un mese fà sotto i riflettori dello studio di Uomini e Donne. Ancora la notizia è da confermare, ma quello che è certo è che qualcosa bolle in pentola dal momento che a pubblicare l’indiscrezione, fra i molti giornali, è stata anche la pagina Instagram del dating Uomini e Donne “Uominiedonneclassicoeover“, che ha appunto riportato la news. A commentare la news proprio uno dei corteggiatori della bella tronista romana, Alessandro Calabrese, il quale scrive sotto al post: “Ammazza però. Sono durati tanto. Secondo me lui era proprio innamorato. ”. Mentre un’altra follower della pagina commenta: “Che tristezza però”.

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono lasciati? L’indiscrezione

Uomini e Donne, l’attaco dell’influencer Deianira Marzano a Sammy Hassan

A rincarare la dose, sferrando un duro attacco a Sammy Hassan, arriva l’influencer Deianira Marzano. Senza peli sulla lingua, nel vedere sui social scatti di Hassan impegnato a festeggaire il suo compleanno in presenza di molte ragazze dichiara: “Ti sei lasciato da manco una settimana. E già stai in mezzo tra tutte queste ragazze. Io se fossi in Giovanna lo farei nero!”. Nessuna risposta è arrivata dal diretto interessato che di certo saprà come difendersi. Nel frattempo non ci resta che aspettare l’ufficializzazione della notizia! Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono davvero lasciati?