Laura Barriales, modella e presentatrice tv in lockdown

Laura Barriales, modella e volto noto televisivo. Di origine spagnola, inizia la sua carriera come modella, poi iniziano le apparizioni negli spot tv. Nel 2006 debutta in televisione come valletta di Carlo Conti ne “I Raccomandati”, dopodiché la sua carriera è un escalation verso il successo, sino al 2014 quando diventa presentatrice di JTV ( Tv Juventus Football Italia). Nel 2017 sposa Fabio Cattaneo, imprenditore e amministratore delegato di un’azienda vinicola, e nel 2018 nasce Melania, la loro prima figlia.

Il lockdown Laura Barriales

La Barriales, seguitissima sui social, durante il lockdown, ha tenuto compagnia ai suoi fan rendendoli partecipi anche della sua vita privata e del suo tempo libero. Tanti i post ed i video, recentissimo quello che lei stessa definisce “Se*y Quarantena”, nel video la Barriales è sdraiata a bordo piscina a pancia in giù e gioca con i piedi.

Il video fa impazzire i suoi fan che la tempestano di messaggi: “Con te non uscirei da casa nemmeno a fine quarantena, sei una Dea!”, “Sempre la numero !”, “Immensa bellezza sconvolgente eccelsa dea favolosa, serena serata splendore”.