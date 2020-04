L’ex concorrente di Amici, svela il suo segreto, il “Tu” di “Va Tutto Bene” esiste davvero.

Giulia Molino, finito il programma “Amici 19” ha riscosso un gran successo,anche se non ha vinto, in diretta sul profilo di All Music Italia, si confida con i suoi fan e risponde alle loro domande. La curiosità di molti, se non di tutti, è sul suo singolo di successo “Va Tutto Bene”. In molti, infatti, si chiedono se esista un vero e proprio destinatario e musa ispiratrice della canzone, e finalmente la Molino confessa: “Il Tu esiste. Per poter scrivere e cantare il Tu deve essere reale. E’ un mio segreto, quando canto cerco di immaginare il mio Tu davanti ai miei occhi. Per questo quando canto a volte ho lo sguardo fisso e a volte piango. Per me è importante avere un mio punto di riferimento a cui dedicare quelle parole. Quindi sì, in Va tutto bene il Tu esiste”.

Giulia Molino entrata in confidenze, si lascia andare ed ammette anche di esserci rimasta piuttosto male per essere stata definita senza personalità.

Giulia Molino

Terminato Amici, Giulia sta trascorrendo la quarantena con Francesco Bertoli

Giulia Molino e Francesco Bertoli, la coppia “televisiva” più amata di tutto il programma Amici 19. I due, nella vita, non sono realmente una coppia, ma come hanno affermato molte volte sono solo buoni amici.

Giulia e Francesco, stanno vivendo insieme questo periodo di lockdown, e la cantante, confessa:” Ogni tanto lo picchio. Soprattutto la sera, quando spara alcune perle delle sue, fare partire lo schiaffo volante è d’obbligo. Scherzo, dai, ci vogliamo molto bene”.