La modella Gigi Hadid è incinta del cantante Zayn Malik ex membro dei One Direction

Una delle top model più pagate in America, Gigi Hadid è incinta. La fidanzata del cantante Zayn Malik sta per diventare mamma. A dare la notizia è stato il sito di gossip americano Tmz, secondo il quale la modella sarebbe incinta del primo figlio. La modella ha terminato il quinto mese di gravidanza. In questo periodo la futura mamma si trova in stop lavorativo, dovuto alla Pandemia, quindi la coppia non poteva scegliere momento migliore.

Zayn Malik e Gigi Hadid stanno insieme dal 2015, quando il cantante faceva ancora parte del noto gruppo “One Direction”. Una storia travagliata la loro, tra molte rotture e riavvicinamenti. Nel 2018, attraverso i social, viene annunciata la separazione, non accettata dal cantante il quale si dichiarava ancora molto innamorato della modella. A gennaio 2019, la coppia torna insieme in occasione del compleanno del cantante.

Gigi: “Non mi vedo per sempre nel mondo della moda. Potrei diventare una cuoca a tempo pieno”

Gigi Hadid

Di recente la bellissima Gigi Hadid, ha dichiarato di non voler far parte del mondo della moda per sempre e magari di reinventarsi cuoca. Sembra che la bella modella si sia stancata del vita frenetica newyorchese e voglia trasferirsi in campagna. Chissà, magari per crescere il bebè all’aria aperta.

Ancora non si ha la certezza sul sesso del bambino. Ma sempre secondo TMZ, potrebbe trattarsi di una femmina. Il parto è previsto per il mese di settembre. La notizia, ha spopolato sui social, dove in molti follower affermano: “Sarà un bambino bellissimo!!!????”. Non sono ancora arrivate dichiarazioni della coppia in merito alla gravidanza, per cui per al momento, possiamo solo aspettare, tenendo sotto controllo i profili Instagram della coppia.