AVANTI UN ALTRO CAST 2020 – Nel fortunato programma televisivo Avanti un altro 2020, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, in onda nella fascia preserale di Canale 5, arriva un volto femminile nuovo che si unisce agli altri personaggi del Minimondo. Nel cast si aggiunge la “donna fitness”, una ragazza molto atletica le cui domande hanno a che fare con il mondo del benessere fisico e del fitness.

Chi è la donna fitness di Avanti un altro cast 2020?

Ma chi è la donna fitness di Avanti un altro cast 2020? Il suo nome è Francesca Policastro, classe 1992 vive a Roma. Nel 2010 ha iniziato la sua carriera come personal trainer. Quattro anni dopo è diventata fitness model ed istruttrice di pole dance, oltre che essere esperta in comunicazione dello sport.

Nel 2016 Francesca è stata finalista all’Italian Pole Sport Championship e terza ai Regionali dell’European Pole Sport Championship. L’anno seguente è stata anche tre le pole dancer che hanno accompagnato Fabrizio Moro in tour. Attività a cui ha sempre affiancato il lavoro di personal trainer, con continui aggiornamenti e perfezionamenti. Attualmente, lavora a Roma e si mette a disposizione per allenare chiunque voglia migliorare il proprio fisico e diventare più atletico.

Francesca Policastro è fidanzata? Della sua vita privata purtroppo non si sa nulla. Spulciando il profilo Instagram sembra che la ragazza sia molto concentrata sul lavoro. Possiamo notare che i fan l’apprezzano molto, anche se sono dispiaciuti che non venga molto chiamata in gioco dai concorrenti e anche lei fa parte di AVANTI UN ALTRO CAST 2020. “Neanche stasera ti hanno chiamato… ma in che mondo viviamo…. parteciperò solo per chiamare te… buona serata divina bellezza”, “Verrei lì in studio solo per vederti dal vivo”, “Sei più bella che mai non ti preoccupare se non ti chiamano ti chiamo io”.