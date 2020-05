Collina dopo Temptation Island e le rivelazioni dopo una anno dalla rottura con la fidanzata: ritorno di fiamma con Katia Fanelli?

Gossip – Vittorio Collina e Katia Fanelli torneranno insieme dopo la bufera? Tutti sono a conoscenza della bufera di gossip esplosa nel 2019 durante Temptation Island. La coppia Vittorio Collina e Katia Fanelli è giunta al capolinea dopo che il ragazzo ha perso la testa per la sua tentatrice Vanessa Cinelli.

Tutti sapevano che Katia era uscita dalla vita di Vittorio, il quale aveva improntato un approccio con la tentatrice romana Vanessa Cinelli. Tuttavia, a distanza di un anno, Vittorio Collina ha rivelato un retroscena clamoroso sulla sua 1/2 relazione con Vanessa Cinelli. Dopo la tempesta di Temptation Island Katia e Vittorio chiariranno la loro situazione sentimentale?

Dopo il 2 di picche di Vanessa Vittorio e Katia faranno il punto della situazione?

Gossip, Katia Fanelli e Vittorio Collina tornano insieme?

Vittorio Collina e Katia Fanelli, nello stesso anno, erano stati invitati a Uomini e Donne. I loro fan speravano che i due sarebbero tornati insieme, ma, purtroppo non è stato così. Infatti, stando alle dichiarazioni di Collina: “Durante l’ultima puntata, al falò di confronto finale ho scelto di interrompere la nostra relazione che durava circa 2 anni e mezzo. Alla fine della puntata ho chiesto a Vanessa di continuare a vederci“.

Questa dichiarazione fu la conferma che tra Vittorio Collina e Vanessa Cinelli era nato qualcosa di serio. Eppure, col passare del tempo si scopre che Vittorio aveva raccontato solo la prima metà della storia. A distanza di un anno, infatti, Vittorio decide di fare una rivelazione alquanto inaspettata.

Il NO di Vanessa potrebbe essere il crocevia per Katia e Vittorio

Vittorio, durante la stessa dichiarazione a Uomini e Donne, aveva ammesso: “Per non ferire Katia e rispettare la riservatezza di Vanessa ho detto che per me Vanessa rappresentava un’amicizia. Non era così per me. Con il passare del tempo ho continuato a recarmi a Roma e devo ammettere che ho proprio perso la testa per Vanessa”.

Però l’ex Temptation Island non poteva mantenere a lungo questa segretezza. Fu infatti invitato da Maria De Filippi a dire la verità a Katia. Ma il peggio arriva quando Vittorio è stato finalmente pronto a vivere la sua storia con Vanessa alla luce del sole. Infatti, sul più bello, l’ex tentatrice che prima gli ha fatto perdere le testa lo ha letteralmente piantato in asso.

Messaggio cifrato per la ex fidanzata Katia Fanelli?

“Da novembre 2019 Vanessa ha iniziato a distaccarsi, fino ad ammettere di non essere innamorata. Da quel momento ho cercato di farmene una ragione, non senza difficoltà. Oggi ho ripreso in mano la mia vita“. Messaggio cifrato per la ex fidanzata Katia Fanelli? Bisognerà aspettarsi un ritorno di fiamma?