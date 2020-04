Le Vip in Quarantena, lanciano la tendenza fashion 2020 “Quarantine Pillow Challenge”. A fare tendenza manca solo Guendalina Tavassi

La regina dei reality show, Guendalina Tavassi, nota da sempre per i suoi look e per la cura della sua persona, non poteva non farlo anche durante la quarantena. Parteciperà alla nuova tendenza fashion 2020 della “Quarantine Pillow Challenge”? Da affermato personaggio televisivo è passata ad influencer e intrattiene i suoi follower continuando a dispensare consigli sugli outfit, sugli allenamenti e perché no, anche a preziosi suggerimenti su una sana e corretta alimentazione.

Vip in Quarantena, manca solo Guendalina Tavassi alla “Quarantine Pillow Challenge”

Guendalina Tavassi

E’ di poche ore fa il post di Guendalina Tavassi che esplode sui social, pronta per andare a cena indossando un meraviglioso e seducente abito di paiettes verde speranza, lei stessa ironizza: “Avrei dovuto indossarlo per una prima molto importante, ma ahimè lo userò per cenare a casa”. Non mancano gli apprezzamenti dei suoi fan e purtroppo qualche critica… o forse è invidia?

Guendalina Tavassi, Vip in quarantena: ci vuole anche il work-out!

Vip in quarantena: l’influencer non manca all’appello di tutti Vip e non che, durante la quarantena, dedicano tempo quotidianamente agli esercizi fisici. Sono molti i post che la vedono impegnata in allenamento ovviamente sempre con l’out-fit giusto e più in voga del momento. Tra un allenamento ed una cena a casa che ne dite di prenderci cura del nostro corpo con una bella tisana, come ci suggerisce la nostra Guendalina Tavassi!

Vip in quarantena: Guendalina Tavassi, tanto bella tanto criticata

Se da una parte sui social impazzano complimenti per la nostra romana Guendalina Tavassi, dall’altra non tardano le critiche. “Come se prendersi cura del proprio fisico da parte di una donna fosse reato. Come a voler affermare, che se ci si prende cura di se stesse non si può essere brave mogli o madri. Ma chi l’ha detto? Prima di essere madre o moglie si è donna” – interviene un follower in sua difesa.

E prosegue: “Quanta invidia ed ipocrisia davanti a belle donne che si curano e che non si lasciano andare perchè sono madri… Siamo sempre lì a combattere il maschilismo e poi perchè una si fa le foto e si cura… rompete le pal**!”