Gossip Estate Vip, Ambra Angiolini a Garda Land con la figlia Agosto mese di vacanze: Ambra, attrice e showgirl amatissima e seguitissima condivide le sue vacanze

Gossip Estate Vip: Ambra Angiolini una delle ragazze di “Non è la Rai” il programma che visto nascere molte vip nostrane da Ambra Angiolini a Claudia Gerini. Ambra dopo il suo esordio a “Non è la Rai” ha studiato ed è riuscita ad affermarsi come attrice di successo prendendo parte a molti film con personaggi icona dello spettacolo come in “Mai Stati Uniti” affianco a Vincenzo Salemme e Richy Memphis e tanti altri ancora.

L’Angiolini ha conquistato il cuore degli italiani ed è per questo che è un personaggio molto seguito anche su Instagram. Ambra condivide con i suoi fan molti momenti di vita e non solo lavorativa ma anche privata.

Ambra Angiolini a Garda Land con la figlia

Gossip Estate Vip: La nota e amata attrice, come già affermato in precedenza, è molto amata e seguita sui social. Sempre a lavoro Ambra di tanto in tanto delizia i suoi fan con qualche spicchio di vita privata soprattutto in questo momento a ridosso del Ferragosto.

E’ di poche ore fa infatti il post dell’attrice che pubblica una foto alle prese con un canestro da Basket a Gardaland, e scrive: “Piccola Storia Felice” dove tagga sua figlia Jolanda, nata dalla relazione con Francesco Renga. Il post viene immediatamente tempestato di like e commenti per l’attrice. Vacanze alternative quindi per l’attrice nostrana tutte divertimento e sport.