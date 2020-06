Francesco Renga nuovo singolo “Insieme Grandi Amori”: l’inno all’amore… In tutti i sensi

Francesco Renga, intervistato da TV, Sorrisi e Canzoni, racconta la sua esperienza nella produzione del nuovo singolo “Insieme Grandi Amori“, nato durante l’emergenza Coronavirus. Il brano esprime una gran voglia di tornare alla normalità e vuole essere anche un invito per gli altri. Un invito a non avere paura. È soprattutto una canzone d’amore, ma si discosta dagli abituali testi del cantautore. L’amore raccontata dal nuovo singolo di Renga abbraccia una sfaccettatura dell’amore che per troppo tempo è stata ignorata.

Francesco Renga presenta il nuovo singolo “Insieme. Grandi Amori”

“L’amore non è solo voler stare vicini, ma darsi in modo generoso, sacrificando la propria vita se necessario“

Con queste parole Francesco Renga descrive al giornalista ciò che ha capito nei lunghi mesi di paura che l’Italia ha attraversato. Si riferisce anche a medici e infermieri impegnati nella lotta alla pandemia. ma anche a coloro che hanno gestito, dalla famiglia ai supermercati, situazioni di esposizione al pericolo. “Se non è amore questo“. Ma il giornalista ad un certo punto puntualizza che la situazione di paura ha anche scatenato tanto odio e violenza, riferendosi all’omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto. Pertanto chiede come si può lottare contro situazioni simili. Il cantautore risponde: “facendo quello che mi hanno insegnato i miei figli: dare il buon esempio per essere un buon esempio“.

Francesco Renga e Ambra Angiolini insieme per SOSTieni Brescia

Il cantautore non si limita a parlare d’amore. Ne è l’esempio l’iniziativa SOSTieni Brescia, di cui Francesco Renga e l’ex moglie Ambra Angiolini sono testimonial. Come afferma il cantautore: “Brescia ha un forte senso di comunità, Ambra e io ne facciamo parte con orgoglio. Grazie all’aiuto dei cittadini, tante famiglie in difficoltà possono avere un aiuto: dalla spesa a casa fino a dei contributi economici. È proprio questo il motore dell’amore in cui credo“.