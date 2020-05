La confessione di Andrea Denver e il gossip su Adriana Volpe dell’ex Grande Fratello Vip 4

Il modello veronese Andrea Denver e l’affascinante conduttrice televisiva Adriana Volpe, ultimamente sono al centro del gossip. La coppia ha fatto molto parlare di sé durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Pare, infatti, che tra i due ci sia stata qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Ad alimentare nuovi gossip, ha contribuito anche il recente post Instagram di Andrea che molti hanno interpretato in maniera ambigua: “Dove sei? Ti sto aspettando“.

Ad oggi, non si sa se il post fosse riferito alla fidanzata Anna Wolf, Sara Soldati o proprio ad Adriana Volpe. Tuttavia, Denver ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte rilasciando un’intervista al magazine Nuovo. Il modello veronese dopo il 2 di picche confessa di vedere in Adriana “la sua donna ideale”, ma consa intende esattamente?

Gossip, Andrea Denver dopo il 2 di picche confessa: e la fidanzata Anna Wolf?

Durante l’intervista per Nuovo, Andrea Denver confessa: “Adriana Volpe è la mia donna ideale. Non sono mai stato attratto da donne più grandi di me, ma lei è sicuramente un’eccezione“. L’ex Grande Fratello però ci tiene a puntualizzare che: “Al di là del punto di vista fisico, lei mi ha dato tanto dal punto di vista dell’amicizia e si è creato un bellissimo rapporto d’intesa, che da molti è stato frainteso”. (riferito al gossip)

“Gli dico di dormire sonni tranquilli”

Con questa dichiarazione, Andrea Denver spera di aver scritto la parola fine riguardo alle insinuazioni che vorrebbero i due ex GF coinvolti in una tresca. Ma rimane un ultimo punto da chiarire: il marito furioso di Adriana Volpe. Tutti ricordano gli attacchi di gelosia di Alberto Parli nei confronti della bella conduttrice. Ma Andrea ci tiene a tranquillizzare anche lui: “Gli dico di dormire sonni tranquilli. Mi è dispiaciuto si sia ingelosito, ma credo ci sia stato un semplice fraintendimento”

E Sara Soldati è fuori dalle scene?

Un solo punto interrogativo non permette ai fan di Denver di chiudere definitivamente la questione Grande Fratello Vip: quello che riguarda Sara Soldati. La bella Influencer pare che si sia ritirata in silenzio stampa. A riguardo neanche Andrea Denver ne ha fatto menzione durante l’intervista. Tutti ricordano come Sara sia stata piantata in asso da Andrea dopo averlo aspettato fuori dalla casa.

La fedeltà di Andrea Denver della fidanzata Anna Wolf

Ma Sara Soldati non ha mai ritirato la attrazione verso di lui. Tuttavia, nessuno ha più saputo come sia andata a finire? Ennesimo due di picche per Sara Soldati? Bisogna davvero pensare che la fedeltà di Andrea Denver nei confronti di Anna Wolf, ammesso che stiano ancora insieme, sia così solida?

Probabilmente la questione si perderà nel silenzio, ma ciò non significa che non possano ancora nascere nuovi pettegolezzi.