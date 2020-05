L’ex Grande Fratello Vip Andrea Denver racconta particolari vissuti dentro la Casa

Gossip – Principio base della casa del Grande Fratello è lo stare sotto le telecamere h24, principio, questo, che preoccupa ed ha preoccupato la maggior parte dei concorrenti del reality show. Nel corso delle sue edizioni ne abbiamo viste davvero di tutti i colori: capanne, tendoni, armadi di tutto e di più alla ricerca di un po’ di intimità. Come ricorderete senz’altro, i primi concorrenti a cercare un po’ di intimità nella casa del Grande Fratello furono l’attore Pietro Taricone e Cristina Plevani.

Quest’ultimo con quattro cuscini e una dozzina di coperte adibì un angolo alla ricerca di un po’ di intimità, consumata in seguito sotto i riflettori del Grande Fratello. Ma questa è un’altra storia. Andiamo a vedere i retroscena rivelati da Andrea Denver a Novella 2000.

Andrea Denver

Andrea Denver si è raccontato in un’intervista allo storico settimanale di gossip Novella 2000 e ha rivelato come ha vissuto la mancanza di intimità nella Casa del Grande Fratello. Il modello veronese dice: “Se mi è mancato il se**o al GF Vip? Entrando nella Casa tutti sapevamo in quale situazione ci saremmo trovati. Ero sicuramente preoccupato prima di iniziare ma, devo essere onesto, una volta dentro non ci ho pensato più di tanto.

“Probabilmente a causa della situazione stile camerata e per il fatto di essere inquadrati dalle telecamere h24?”.

L’ex Grande Fratello Vip Denver chiede consigli all’amico Ignazio Moser

L’ex Grande Fratello Vip Andrea Denver, come dichiarato al settimanale di gossip, prima di entrare nella casa, il problema se l’era posto ed aveva anche chiesto consigli al suo grande amico ed ex concorrente del GFVIP Ignazio Moser su come ritagliarsi momenti di intimità. Consigli che, nonostante siano arrivati, non sono stati messi in pratica dell’ex gieffino.

Denver, infatti, dentro la casa è rimasto super fedele alla fidanzata Anna Wolf, nonostante l’affettuosa amicizia nata con la bella conduttrice ed inquilina della casa Adriana Volpe.